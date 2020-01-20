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Левые повороты запретили на одном из центральных проспектов Нур-Султана

Департамент полиции столицы рекомендовал использовать другие маршруты.

Фото : Zakon.kz20 января 2020, 12:46

Автолюбителям столицы Казахстана предложили новую схему движения по проспекту Богенбай батыра, передает zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции Нур-Султана.

- В связи с перекрытием движения автомашин по путепроводу №2 (автодорожный мост по пр.Богенбай батыра), на перекрестке пр.Богенбай батыра – ул.Валиханова и пр.Богенбай батыра-ул.Айманова исключены левые повороты и маневр разворота (при спуске с моста), - сообщили в ведомстве.

В качестве альтернативы столичным автомобилистам рекомендуют использовать ехать через пр.Богенбай батыра с правым поворотом на улицу Айманова, направо на улицу Дукенулы и в прямом направлении по ул.Валиханова. В Департаменте полиции добавили, что для создания более комфортных условий участникам дорожного движения по данному маршруту внесены соответствующие изменения в режим работы светофоров.


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