Водитель подрался с кондуктором в Уральске

С водителя и кондуктора взяты объяснительные.

Потасовка произошла в салоне автобуса №22, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой город".

В Instagram распространяется видеоролик, снятый в салоне автобуса №22. По словам очевидцев, кондуктор набросился на парня и начал наносить ему удары. При этом потасовка происходила на глазах других пассажиров, а женщина-очевидец пытается разнять дерущихся.

Видеоролик собрал около 300 комментариев в социальной сети. Некоторые возмущались поведением кондуктора, а некоторые, напротив, заявили, что парень сам спровоцировал конфликт.

– Кондукторы сейчас в край обнаглели! Ездят, не знаю как. В автобусе все-таки люди сидят. Как вообще таких людей берут на работу, - пишет пользователь под ником bb.z95.

– Правильно! Кондуктор молодец! Напьются и строят из себя героев в автобусе. Не за копейки он его бил, а за язык, - возмутилась rozazakharovaa.

Другие пользователи возмутились поведением других пассажиров, которые не стали разнимать дерущихся.

– Никто не разнял их. Только любят на камеру снимать. Что за народ? - пишет dzhumaliev_timur.

Заведующий сектором пассажирского транспорта ЖКХ Уральска Алмаз Ахошев сообщил, что по данному факту сейчас идет разбирательство.

- Кондуктор рассказал, что когда автобус следовал по маршруту, в районе Медколледжа пассажирка попросила водителя, чтобы он остановился не на остановке и высадил ее. Водитель отказался делать это. Тогда мужчина-пассажир подошел к водителю и стал требовать, чтобы тот остановился и выпустил женщину. Кондуктор попросил мужчину отойти от водителя и не мешать ему выполнять свою работу. После чего завязалась драка, которая и попала на видео. То есть на видео попала только часть конфликта. Сейчас с водителя и кондуктора взяты объяснительные, - пояснил Алмаз Ахошев.

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