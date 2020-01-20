Тенге укрепляется и к доллару и к рублю: продолжится ли эта тенденция

Курс доллара к тенге впервые с марта прошлого года опустился ниже отметки 376.

Почему курс тенге сохраняет темп укрепления и к доллару, и к рублю, и продолжится ли эта тенденция, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, сегодня, 20 января, на Казахстанской фондовой бирже KASE курс доллара США к тенге впервые с 18 марта прошлого года опустился ниже отметки 376,00, пока достигая на минимуме 375,66. При этом, рост тенге к доллару США не связан с динамикой курса USDRUB, а отражает снижение кросс-курса RUBKZT до 6,10.

К слову, между реальными ставками Казахстана и России до сих пор сохраняется положительный дифференциал в пользу нашей страны, что при прочих равных условиях может способствовать росту привлекательности тенговых активов по сравнению с рублевыми активами. А это значит, что с макроэкономической точки зрения имеются все шансы на то, что тенге к российскому рублю опустится ниже 6,10, вследствие чего мы с вами сможем вновь увидеть обновление локальных минимумов биржевых котировок пары USDKZT, – написал Олжас Тулеуов.

Так, по словам эксперта, при базовой ставке Нацбанка в 9,25% и годовой инфляции в Казахстане в 5,5%, реальная ставка в стране равна 3,75% (одна из самых высоких в мире), тогда как в России при ключевой ставке Центробанка 6,25% и инфляции в 3,0% реальная ставка сейчас составляет 3,25%

Он добавил, что прямо сейчас средний диапазон курса покупки долларов США в обменниках Нур-Султана и Алматы равен 376,8 – 377,5 тенге.

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