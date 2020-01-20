Министр Биртанов: Многие не знали, что им положены бесплатные лекарства

Глава здравоохранения рассказал, почему бывают сбои с лекарствами.

Министерство здравоохранения нацелено на то, чтобы любое врачебное назначение в рамках ГОБМП и ОСМС было обеспечено бесплатными лекарствами и чтобы врачи полностью перешли на электронные рецепты, сообщает Zakon.kz.

- Мы расширяем перечень лекарств и делаем это постоянно. Многие думают, тендер провели, в январе лекарства поступили и все. Нет, тендер проходит практически каждую неделю в течение года, - заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов на встрече с журналистами в Алматы и пояснил, почему это происходит. - Во-первых, мы постоянно включаем новые лекарства, например, в прошлом году добавили около 20 противоонкологических препаратов. Это целая процедура, это не так-то просто, как думают некоторые, там несколько уровней.

Сначала заседает формулярная комиссия, включает в национальный формуляр и специалисты доказывают, что это лекарство эффективно и с точки зрения лечебной, и с точки зрения экономической. Второй этап – должны включить его в бюджет, третий – занести в список закупа.

- Эти процедуры - включение препаратов в приказы - очень важны, без этого они к вам не попадут, - пояснил министр.

По его словам, весь этот процесс занимает несколько месяцев, поскольку очень тщательно проводится антикоррупционная экспертиза, все приказы, которые он подписывает по перечню бесплатных лекарств с ценами, должны быть размещены на сайте, получить согласование общественных организаций, которые аккредитованы, членов общественного совета, а после этого регистрируются в Министерстве юстиции, где еще проверяют.

Все это занимает время, поэтому нельзя, например, сегодня принять решение и чтобы завтра этот препарат появился.

Как сообщил глава ведомства, они существенно расширяют лекарственное обеспечение. В этом году дополнительно выделили приличные средства за счет медстрахования. "Как ни странно, мы даже не всегда знаем, сколько нужно этих лекарств, потому что идет безрецептурный отпуск, - говорит министр. – К примеру, врач написал на бумажке парацетамол ребенку. А сколько детей в стране выпивает таблеток парацетамола, мы не знаем, потому что нет системы учета, нет рецептов. Ладно, парацетамол. А если антибиотики сильнодействующие, которые тоже без рецептов выдаются?! И когда мы говорим акиматам, дайте анализ, дайте нам список, сколько нужно лекарств, они это спускают с поликлиники до участка и каждый врач (а у него от полутора до двух тысяч прикрепленного населения) должен проанализировать, сколько нужно для них лекарств за год вперед".

По словам министра, врачи не всегда четко знают объемы своих пациентов, кому какие лекарства нужны. И без цифровых технологий это невозможно сделать, поэтому "мы очень интенсивно, очень резко и болезненно проводили цифровизацию эти два года, чтобы понять.

И все эти реформы, связанные с рецептурным отпуском и с переходом в этом году на электронные рецепты, нужны для того, чтобы знать, сколько бесплатных лекарств и препаратов нужно закупить для людей. Конечно, бывает, что когда неправильно заказали, лекарства закончились, и начинается беготня, почему в последний день мы об этом узнаем и так далее. На самом деле идет очень большая работа - перераспределение между регионами, работа с поставщиками, договариваемся и так далее. Поэтому бывают и сбои. Бывает, поставщики не выходят на тендер, говорят, мы не будем вам продавать по той цене, по которой вы покупали в прошлом году.

И процесс запускается заново, поскольку цену определяет группа экспертов формулярной комиссии, которые сидят и говорят, почему такая цена, смотрят сопредельные страны и так далее. Это большая ответственность, потому что цена, условно говоря, одной десятой тенге может вылиться в миллионы".

Процесс закупа лекарств продолжается, основной объем – 90 процентов уже закуплен, можно получать, но список и дальше будет расширяться. Так, сейчас на согласовании находится приказ о включении в формуляр еще порядка шестидесяти препаратов. Это постоянный процесс и лекарственное покрытие будет расширяться.

- В целом мы хотим прийти к тому, что любое врачебное назначение в рамках ГОБМП и ОСМС было обеспечено бесплатными лекарствами, - заявил министр.

Для этого, считает он, необходимо всех перевести на электронную рецептуру, чтобы можно было проверить обоснованность каждого назначения. "Мы сами говорили о таких случаях, когда лекарства бесконтрольно назначались липовым больным, поскольку никто не контролировал на бумаге, - говорит Биртанов. - Государство покупало, и эти лекарства уходили на частный сектор, в аптеки или за границу, потому что они очень дорогие. Я понимаю, соблазн велик, если там флакон стоит полтора миллиона тенге. Но он жизненно важный. Нас очень много критиковали за это, но мы сами нашли и сами объявили об этом. Для чего? Для того, чтобы те люди, которые в этом задействованы, знали, что придет следователь и разберется".

По статистике в 2018 году в Казахстане снизилось количество потребителей бесплатных лекарств. По мнению министра, это произошло благодаря тому, что они вычистили там все мертвые души и сейчас количество опять нарастает, поскольку люди узнали, что им положено бесплатные лекарства (а раньше многие не знали), они пошли и начали регистрироваться. Министр привел пример.

- У нас за прошлый год на 30 процентов выросло количество диабетиков, состоящих на учете, и гипертоников. Нет, не эпидемия была, а просто люди не регистрировались, они сами наблюдались платно у врачей, не ходили в поликлиники, сами покупали лекарства. Теперь мы их регистрируем, вводим в базу данных, и количество бесплатных рецептов у нас уже около трех миллионов в год.

Ранее министр говорил о болезненной цифровизации здравоохранения, при этом он имел в виду, что сейчас все фиксируются фондом в электронном формате. Каждое лекарство, каждая услуга, каждый компьютерный томограф, каждое УЗИ, которые делаются и представляются счета - все идет в электронном виде, на бумаге ничего нет. Это позволяет своевременно проверять и удостоверяться, что все правильно.

- Мало того, мы убедились на своем опыте, что приписки из бумаги переходят в компьютер, продолжает Елжан Биртанов. - Мы об этом тоже говорили, когда галочки ставят за людей, а люди не в курсе. И были кейсы, вот, ваша хваленая цифровизация... Так для этого все и делается, чтобы выявить! Благодаря этому мы узнали, дали доступ людям к своим электронным паспортам. Мы это ввели и сейчас ждем, чтобы в промышленную эксплуатацию ввести, как того требует законодательство. Промышленная эксплуатация будет только после того, как специальная организация по информационной безопасности – государственно-технический центр даст вам добро и тогда люди получат доступ к ежедневно обновляемой информации из своих электронных паспортов. То есть это ваш аккаунт онлайн, который вы можете в электронном правительстве проверить.

Сегодня во всем мире эксперты говорят, что 7-8 процентов бюджета здравоохранения это мошенничество, приписки, поэтому страховые компании все проверяют. Если все подряд, не глядя, платить, никакого фонда не хватит. Нужно контролировать затраты, особенно, приписки.

Говоря об этом, министр отметил, "приписывают не только лекарства или услуги. Увеличивают стоимость операции, сделали одно лечение, пишут другой диагноз, чтобы получить больше денег. Мы об этом знаем, и мы теперь получили инструмент контроля над этим.

При этом все истории болезни в электронном виде пишутся. То есть теоретически мы это можем видеть, пока пациент еще лечится. Это уже технологическая часть, она открывает большие возможности".

Главный врач страны проинформировал, что "до районного уровня уже все подключены, все две тысячи поставщиков имеют доступ к базе данных фонда, застрахован – не застрахован, а мы получаем информацию о каждой оказанной услуге. Но дальше – больше. Мы вовлекаем людей, чтобы они сами контролировали. А как же иначе? Мы же можем электронным банкингом пользоваться и контролировать свой счет. Точно так же мы должны контролировать, что в амбулаторной карте нам пишут, какие анализы и так далее. Человек может каждый день видеть, что с ним происходило и я, надеюсь, это будет помогать нам контролировать, чтобы система стала прозрачной".

И вот здесь мы опять возвращаемся к институциональной реформе. Одно дело, когда государство просто финансировало госучреждение, не ставя перед собой цель, собственно пациентоориентированность. И другое дело, когда есть единый плательщик, который видит, оплачивает, дает возможность расширения бесплатных медуслуг, он может контролировать каждый случай, мониторить, в том числе онлайн. Это та система, которая сейчас создается и в принципе основа для нее уже есть. Как и любая новая система она будет развиваться. Но многие вещи требуют времени и особенно те, которые связаны с технологией и это естественно, резюмировал министр.

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Торгын Нурсеитова

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