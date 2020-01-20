В котловане накренившегося дома в Алматы обнаружили мусор

Озвучены результаты исследований по накренившемуся дому в мкр Алгабас (ныне Зердели-6).

На очередной встрече с жильцами накренившегося дома №179 в мкр Зердели-6 людям были объявлены результаты исследований АО КазНИИСА министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Регулярные исследования грунта, основания и несущих конструкций дома начавшиеся в последние месяцы 2019 года, ежедневные замеры крена здания и отслеживание его возможной динамики позволили специалистам лаборатории КазНИИСА дать предварительное заключение, касающиеся безопасности проживания в данном доме.

По данным специалистов, после завершения восстановительных работ дом будет пригоден к дальнейшей эксплуатации.

В феврале этого года, на основании заключения и рекомендации КазНИИСА планируется начать строительно-монтажные работы, которые включают в себя работы по устранению крена дома, путем выемки грунта с противоположной стороны. Далее будет выполнение работ по укреплению дома в вертикальном положении, путем устройства по периметру дома буронабивных свай с привязкой к фундаментной плите дома, после которых будут проведены восстановительные работы с устройством системы водоотведения.

- Сейчас на основании рекомендаций будет разработан проект производства работ с согласованием с КазНИИСА. Все дальнейшие работы по усилению фундамента здания, предотвращению и устранению крена будут вестись под контролем КазНИИСА – единственным в Казахстане государственным учреждением, которое занимается проблемами в области строительства, в том числе в сейсмоопасных зонах. Институт имеет 87-летний опыт работы в этой области, — отметил руководитель Управления комфортной городской среды Алматы Куандык Айтмаганбетов.

Данные работы, предварительно, могут продлиться до трех месяцев, пока специалисты не убедятся в окончательном решении всех проблем с накренившимся домом.

Кроме того, по всем 32 домам мкр Зердели будут проводиться исследования с последующим вынесением рекомендаций КазНИИСА.

В настоящее время все жильцы обеспечены арендным жильем за счет городской администрации, людям оказывается содействие в размещении детей в детсадах и других образовательных учреждениях.

Все это время на месте работал и продолжает функционировать специальный штаб для решения всех возникающих проблем у жильцов.

В последний раз о новом крене алматинской многоэтажки жители сообщили в декабре 2019 года.

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