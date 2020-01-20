Членов правительства в РК могут назначать на пять лет

Обсуждение проекта указа продлится до 30 января 2020 года.

Разработан проект Указа Президента РК "Об утверждении Концепции развития государственного управления в Республике Казахстан до 2025 года", передает zakon.kz.

Как отмечается, документ разработан в целях повышения эффективности государственного аппарата.

- Для учета плюрализма мнений при принятии важных государственных решений, обеспечения преемственности реформ и эффективности совместной работы с палатами парламента предлагается ввести пятилетний срок пребывания в должности для членов правительства, - говорится в проекте документа, размещенном на сайте "Открытые НПА".

Как следует из проекта, предвыборные программы президента и парламентских партий предлагается рассматривать как один из векторов социально-экономического развития.

Также возможно дальнейшее развитие потенциала маслихата как выборного органа. Маслихаты предлагается усилить через введение освобожденных должностей председателей комитетов маслихатов.

Кроме того, планируется внедрить практику отчета по исполнению бюджета акимами регионов либо секретарями маслихатов, установление выборности должностей сельских акимов, по средствам взаимодействия с маслихатами.

- Расширение их компетенции корреляцией в рамках проводимой реформы, установление обратной связи центра с регионами посредствам сильного маслихата, что внесет необходимый импульс в развитии регионов. В целом, необходимо выстроить целостную систему отбора талантов для госслужбы, начиная со школьной скамьи. Кроме того, госорганы должны обладать большей свободой действий в организационных преобразованиях, - говорится в проекте.

Вместе с тем документ предусматривает поэтапное сокращение численности государственного аппарата.

- В период с 2020 до 2024 года планируется сократить четверть штата государственного аппарата. Эта работа начнется уже в 2020 году, в котором запланировано 5%-тная оптимизация численности, - отмечается в проекте концепции.

Также предлагается пересмотреть подходы к определению категории должностей, отнесенных к государственным служащим; ввести институт контрактных служащих; изучить возможность отнесения отдельных должностей в обеспечивающих подразделениях к категории "гражданских служащих", упразднения института внештатных работников государственных органов и передачи их функций в аутсорсинг.

- На наш взгляд, могут быть преобразованы должности финансово-экономического блока, службы управления персоналом, службы внутреннего администрирования, службы информационных технологий, юридической службы и канцелярии.Такой подход качественно перезагрузит государственный аппарат, будет регулировать размер госаппарата, а также позволит стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, как следствие возрастёт восстребованность специалистов со среднетехническим образованием, - отмечают разработчики концепции.

Обсуждение проекта указа продлится до 30 января 2020 года.

Как сообщалось, на встрече с представителями кадрового резерва глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану нужна новая модель государственного управления. Она должна быть адекватной запросам общества, эффективной и справедливой.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!