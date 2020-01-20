До плюс 5 ожидается в Казахстане
Прогноз погоды на три дня.
Фото : pixabay.com20 января 2020, 14:35
Атлантические воздушные массы, продолжающие поступать на Казахстан, удержат аномально высокую температуру воздуха в большинстве областей республики, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Дневная температура воздуха почти на всей территории предполагается от 0 до минус 8°С, на крайнем юге 0…плюс 5°С. А смещающие через Казахстан с большой скоростью атмосферные фронты будут вызывать сильный порывистый ветер и снегопады с метелью, в южных областях – мокрый снег, туман и гололед.
Снегопады с метелью и туманы значительно ухудшат видимость на дорогах до 50…500 м.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5003406-bd67db6f1f1e2b13d1687414b2cb63c9
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...