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До плюс 5 ожидается в Казахстане 

Прогноз погоды на три дня.

Фото : pixabay.com20 января 2020, 14:35

Атлантические воздушные массы, продолжающие поступать на Казахстан, удержат аномально высокую температуру воздуха в большинстве областей республики, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Дневная температура воздуха почти на всей территории предполагается от 0 до минус 8°С, на крайнем юге 0…плюс 5°С. А смещающие через Казахстан с большой скоростью атмосферные фронты будут вызывать сильный порывистый ветер и снегопады с метелью, в южных областях – мокрый снег, туман и гололед.

Снегопады с метелью и туманы значительно ухудшат видимость на дорогах до 50…500 м.​




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