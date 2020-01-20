В Казахстане проблемы с WhatsApp
Проблемы возникают с подключением к сервису, с отправкой и получением сообщений.
Фото : appsdlyakompyutera.com20 января 2020, 14:54
В мессенджере WhatsApp продолжаются сбои, передает zakon.kz.
Казахстанцы продолжают жаловаться на работу мессенджера WhatsApp. Проблемы возникают с подключением к сервису, с отправкой и получением сообщений. Согласно карте downdetector.ru, наибольшее количество жалоб идет из городов Алматы, Нур-Султан, Карагандинской области.
За последние несколько часов также много жалоб на работу мессенджера поступило из России.
19 января WhatsApp также работал с перебоями.
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