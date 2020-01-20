Зеленский: Моя бабушка жила в Алматы

Она там училась - президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его бабушка жила в Алматы, передает VRK.News со ссылкой на The Times of Israel.

Зеленский 18 января дал интервью в преддверии его визита в Израиль.

- Я был в Израиле много раз. У меня там есть родственники — тетя моей матери и ее родственники. Они переехали в Израиль, некоторые из них, около 10-15 лет назад. А может, и дольше. В конце 90-х, — отметил украинский лидер в интервью.

Зеленский сообщил также, что его бабушка-еврейка жила в Казахстане.

Моя бабушка жила в Кривом Роге, в той части южной Украины, которая была оккупирована фашистами. Они убили всех оставшихся евреев. Но перед оккупацией ее вместе с другими евреями эвакуировали в Алматы, многие люди бежали туда, в Казахстан. Она там училась. Она же учительница. После Второй мировой войны она вернулась на Украину, где я и родился, — признался украинский президент.

Он также отметил, что со стороны его отца, дед и его три брата были все на фронте на стороне Красной Армии, принимали участие во Второй мировой войне, и только один дед его вернулся живым.

Касаясь того, что израильская сторона отказала ему в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме, куда он все равно приедет почтить память погибших в Холокосте евреев, украинский лидер отметил приоритетность и важность самого мероприятия.

Лично для меня не имеет значения, буду ли я говорить. Но так много людей, которые погибли в этой трагедии (Холокоста), были украинскими евреями — начиная с Бабьего Яра, где были казнены 150 000 украинских евреев. Статистические данные, которыми мы располагаем, показывают, что каждый четвертый еврей, убитый во время Холокоста, был украинцем. Именно поэтому для украинцев очень важно почтить память жертв Холокоста. Поэтому я думаю, что было бы справедливо, чтобы президент Украины выступил с речью. Я знаю, что у израильской стороны другой формат, нас не пригласили выступить. Но в любом случае, я буду присутствовать на этой церемонии, — отметил Зеленский.

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