В Алматы демонтируют новогодние украшения

Окончательная дата завершения работ пока не известна.

В понедельник, 20 января, в Алматы начался демонтаж новогодних украшений. Об этом сообщат zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

На старой площади перед Казахстанско-Британским техническим университетом по-прежнему стоит главная елка города. Вдоль крупных улиц светятся гирлянды на деревьях и столбах освещения.

С сегодняшнего дня начинаем отключать все инсталляции и демонтаж новогодних украшений. Окончательная дата завершения работ пока не известна, - сообщили в Управлении культуры мегаполиса.

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