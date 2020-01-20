В Алматы демонтируют новогодние украшения
Окончательная дата завершения работ пока не известна.
Фото : inalmaty.kz20 января 2020, 15:51
В понедельник, 20 января, в Алматы начался демонтаж новогодних украшений. Об этом сообщат zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.
На старой площади перед Казахстанско-Британским техническим университетом по-прежнему стоит главная елка города. Вдоль крупных улиц светятся гирлянды на деревьях и столбах освещения.
С сегодняшнего дня начинаем отключать все инсталляции и демонтаж новогодних украшений. Окончательная дата завершения работ пока не известна, - сообщили в Управлении культуры мегаполиса.
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