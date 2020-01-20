Результаты деятельности Фонда развития предпринимательства "Даму" за 2019 год

С применением перечисленных финансовых инструментов Фондом "Даму" поддержано 85 тысяч проектов.

20 января в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК на пресс-конференции были озвучены результаты деятельности АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" за 2019 год, передает zakon.kz.

Фонд "Даму" является основным национальным институтом развития, предоставляющим господдержку микро, малому и среднему бизнесу. Фонд предлагает основные 4 инструмента:

1) льготное кредитование;

2) субсидирование ставки вознаграждения;

3) гарантирование кредитов;

4) онлайн обучение и сопровождение клиентов до финансовых институтов.

С применением перечисленных финансовых инструментов Фондом "Даму" поддержано 85 тысяч проектов на сумму кредитов 5,3 трлн тенге.

По словам Председателя Правления Гаухар Бурибаевой, в прошедшем году было уделено большое внимание улучшению условий создания и ведения бизнеса и развитию предпринимательского потенциала казахстанцев. На современном этапе развития мировой экономики малый и средний бизнес является основой эффективного роста и создания постоянных рабочих мест, что в результате отражается на мультипликативном увеличении благосостояния населения. Для диверсификации экономики и снижения зависимости от природных ресурсов необходимо расширять сектор МСБ.

В 2019 году Правительством РК запущена программа кредитования приоритетных проектов "Экономика простых вещей", утверждена государственная программа "Дорожная карта бизнеса 2025", усовершенствованы ряд госпрограмм, оказывающих поддержку для развития бизнеса. В рамках реализации вышеназванных программ Фонд "Даму" выступает одним из основных финансовых операторов мер господдержки.

Фондом реализуются программы поддержки обрабатывающей промышленности за счет средств Национального Фонда РК, Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек", программы по поддержке МСБ и, в том числе, женского предпринимательства, в пределах привлеченных средств АБР, ЕБРР, региональные программы финансирования, совместно с Акиматами, и иные программы поддержки СМСП, за счет собственных и привлеченных средств. В целом, по программам льготного кредитования через БВУ, МФО и лизинговые компании, профинансировано 61 тысяча заемщиков на общую сумму кредитов 2,2 трлн тенге. В 2019 году профинансировано 18,7 тысяч проектов на сумму свыше 228 млрд тенге.

Количество проектов, получивших субсидирование ставки вознаграждения в 2019 году по всем программам возросло на 80% в сравнении с 2018 годом и достигло отметки 2 641 проект на сумму кредитов 269,8 млрд тенге. Сумма кредитов также увеличилась на 36%. А в целом по субсидированию ставки вознаграждения всего поддержано 15,5 тысяч проектов на 2,8 трлн тенге.

В 2019 году по всем программам гарантирования количество проектов также выросло на 38% по сравнению с 2018 годом и составило 2 673 проекта. Сумма кредитов составила 102,7 млрд тенге, а сумма гарантий составила 40,4 млрд тенге. Всего же по инструменту гарантирование за период реализации программы поддержано 8,6 тысяч проектов на 302 млрд тенге.

Фондом "Даму" в 2019 году поддержано порядка 23,5 тысяч проектов предпринимателей, а профинансированная сумма кредитов по программам Фонда превысила 600 млрд. тенге.

В целях реализации стратегической задачи устойчивого институционального развития, Фондом проводятся работы по автоматизации основных бизнес-процессов. В прошлом году для оказания онлайн услуг, ускорения сроков рассмотрения заявок и введение дополнительных удобств для клиентов был открыт портал online.damu.kz. На портале предприниматели могут осуществить:

· проверку своего проекта на соответствие/возможность получение господдержки (отрасль/регионы);

· подачу заявок в online режиме на господдержку по субсидированию, гарантированию и льготному кредитованию.

За истекший год для поддержки отечественных предпринимателей было привлечено 67,5 млрд. тенге, в том числе по линии АБР 35,3 млрд. тенге. Заключено 8 меморандумов/соглашений о сотрудничестве в рамках международного сотрудничества.

Предприниматели получившие меры государственной поддержки вносят вклад в социально-экономическое развитие Казахстана. В частности, предпринимателями, поддержанными Фондом за 2018 год, было выпущено продукций (совокупный годовой доход) на сумму 5 471 млрд тенге, уплачены налогов на сумму 443,2 млрд тенге и создано 8,7 тыс. рабочих мест.

За 2019 год по предварительным данным клиентами, поддержанными Фондом, было выпущено продукции на 5 550 млрд тенге и уплачено налогов на сумму свыше 450 млрд тенге.

В 2020 году Фонд "Даму" определил несколько основных направлений развития:

· дальнейшая поддержка МСБ с упором на предпринимателей в микро и малом бизнесе путем доведения льготных кредитов в рамках мер господдержки (увеличение количества партнеров МФО, планируемая сумма фондирования 4 млрд. тенге);

· расширение инструмента гарантирования путем увеличения продуктовой линейки через МФО, внедрение новых видов гарантирования лизинговых и факторинговых сделок, "Региональное гарантирование" и другие;

· внедрение альтернативных механизмов финансирования, в том числе через механизм выкупа секьюритизированных ценных бумаг;

· открытие финансирования в рамках исламского окна;

· проведение в мае 2020 года VI выставки казахстанских производителей "ULTTYQ ÓNIM";

· привлечение средств из внешних источников в объеме до 50 млрд. тенге для развития МСБ;

· дальнейшее сотрудничество с международными финансовыми организациями и организациями по поддержке предпринимательства.

В заключение Председатель Правления Гаухар Бурибаева сказала, что Фонд развития предпринимательства "Даму" прилагает все усилия для развития и стимулирования микро, малых и средних предприятий, усиления внутренних кооперации предпринимателей, увеличения эффекта от реализуемых проектов, развития их внешнеторговой деятельности. Фонд участвует в реализации стратегической задачи Правительства РК по увеличению доли микро, малого и среднего бизнеса в экономике до 50% ВВП к 2050 году.

Деятельность Фонда направлена на расширение микро, малого и среднего бизнеса, создание новых производств, импортозамещение, расширение обрабатывающего потенциала и создание новых рабочих мест.

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