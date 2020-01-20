Шенгенская виза подорожает

Заявителям, которые сейчас платят 60 евро за подачу заявления, придется заплатить 80 евро, а тем, кто платил 35 евро по сниженной ставке, — 40 евро.

Правила выдачи шенгенских виз изменятся с февраля 2020 года, передает zakon.kz со ссылкой на chengenvisainfo.

В настоящее время путешественникам из 104 стран и государственных образований необходимо получить визу для въезда в ЕС и пребывания на территории Шенгенской зоны в течение максимум трех месяцев.

Бытует мнение, что шенгенскую визу получить непросто. Однако сейчас ЕС меняет некоторые правила Шенгенского визового кодекса, которые регулируют выдачу виз и соответствующие льготы, в попытке облегчить процедуры подачи визовых заявлений путешественниками и упростить обработку данных заявлений сотрудниками консульств.

В мае 2018 года Европейская комиссия приняла предложение о пересмотре Регламента (ЕС) №810/2009 с целью улучшения общей визовой политики для учета вопросов миграции и безопасности.

После того как Комиссия приняла предложение, Европейский парламент поддержал его в апреле этого года, а позже, в июне, его одобрил Совет Европейского союза, что стало последним шагом на пути к внесению изменений.

Новый Шенгенский визовый кодекс будет применяться ко всем лицам, подающим заявления на выдачу шенгенских виз с первого понедельника февраля 2020 года.

Чиновники из ряда стран ЕС, применяющих Шенгенские правила, подтвердили, что реализация нового Визового кодекса начнется одновременно во всех государствах-членах ЕС.

Поскольку Регламент (ЕС) 2019/1155 Европейского парламента и Совета от 20 июня 2019 года о внесении изменений в регламент (ЕС) No 810/2009 о создании Кодекса Сообщества о визах (Визовый кодекс) в полном объеме является обязательным и напрямую применяется во всех государствах-членах ЕС в соответствии с Договорами ЕС, все страны Шенгенского соглашения, включая Литву, будут применять его со 2 февраля 2020 года, — пояснил представитель Отдела мониторинга информации и СМИ Литвы.

Обновленный Визовый кодекс содержит следующие основные изменения:

повышение визовых сборов;

продление периодов подачи визовых заявлений;

применение электронных форм заявлений в большинстве стран;

обязанность каждой страны-члена Шенгенского соглашения иметь представительства, выдающие визы, в каждой третьей стране после 2 февраля;

выдача частым путешественникам с положительной визовой историей виз с более длительным сроком действия.

Первый аспект нового Визового кодекса, который касается обращающихся за визой заявителей, — это визовые сборы.

Заявителям, которые сейчас платят 60 евро за подачу заявления, придется заплатить 80 евро, а тем, кто платил 35 евро по сниженной ставке, — 40 евро. Сбор по сниженной ставке взимается за выдачу виз детям и другим категориям заявителей, которым предоставлено соответствующее право.

Дети в возрасте от 0 до 6 лет по-прежнему освобождаются от визовых сборов.

Для облегчения процедур подачи заявлений на выдачу визы обновленный Визовый кодекс предписывает государствам-членам, по возможности, обеспечить заполнение и подачу этих заявлений в электронном виде.

Он также разрешает заявителям подписывать заявления электронной подписью, признаваемой соответствующим государством-членом.

Еще одно преимущество, которое новый Кодекс предоставляет заявителям, — это продление периода подачи заявления с трех до шести месяцев до момента поездки.

Кроме того, с февраля моряки смогут обращаться за визами для исполнения своих обязанностей за девять месяцев до прибытия в любой из портов шенгенских стран.

Однако крайний срок подачи заявления по-прежнему составляет 15 календарных дней до предполагаемой поездки в Шенгенскую зону.

Страхование путешествующих остаются обязательными для обращающихся за шенгенской визой, несмотря на попытки сделать его необязательными. Новый Кодекс специально подчеркивает важность наличия страховки, действующей на территории шенгенских стран, при подаче визового заявления.

Что касается путешественников, обращающихся за многократной визой, они должны будут доказать, что у них есть надлежащий и действительный полис медицинского страхования для поездок на период первого предполагаемого визита.

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