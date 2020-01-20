Женщина пострадала при жарке баурсаков 

Ее доставили в областную больницу с диагнозом ожог первой степени лица.

В Талдыкоргане возле Т/Д Даулет, на территории рынка загорелись киоски, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

Предварительно пожар произошел во время жарки хлебо-булочной продукции (баурсаков), в пластиковом киоске. До прибытия пожарных подразделении пострадал один человек. Гражданка 1981 г.р., была доставлена в областную больницу с диагнозом ожог первой степени лица.

20 января в 14.31 часов в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том что в Талдыкоргане возле Т/Д Даулет, на территории рынка произошло загорание киосков. Благодаря слаженным действиям сотрудников ДЧС Алматинской области, распространения огне не допущено. Пожар ликвидирован в 14.54 часов, силами 39 человек и 11 ед. техники. Общая площадь пожара составило 60 кв.м., - говорится в сообщении.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!