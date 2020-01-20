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Буранбаев: Президентский кадровый резерв стал для молодежи "социальным лифтом"

Конкурсный отбор проходил открыто и объективно.

Фото : Акорда20 января 2020, 17:15

Президентский кадровый резерв для молодежи стал социальным лифтом. Такое мнение в беседе с корреспондентом МИА "Казинформ" выразил и.о. начальника управления многостороннего инвестиционного сотрудничества МИИР РК Еркебулан Буранбаев.

По-моему, эта инициатива дает большие возможности для талантливой молодежи Казахстана. В рамках этого проекта молодежь конкурировала в знаниях и опыте. Если в Президентский кадровый резерв было зарегистрировано по началу 13 тысяч человек, из них 7 тысяч приняли участие в конкурсе, из которых 300 прошли отбор. Вошедшие в резерв 300 молодых людей получили возможность внести свою лепту в развитие нашей страны, используя свой потенциал. На сегодня Президентский кадровый резерв стал "социальным лифтом" для талантливой молодежи, - сказал Еркебулан Буранбаев.

По его мнению, конкурсный отбор проходил открыто и объективно. Первые два этапа были очень сложными, в целом во всех семи этапах были свои особенности.

К примеру, в ходе собеседования я впервые ознакомился с процессом голосования. Я хоть и учился за рубежом, но впервые увидел процесс онлайн голосования в ходе собеседования. После собеседования члены комиссии сразу же выставляли свои баллы и был виден результат. В целом каждый этап конкурса требует тщательной подготовки. Считаю, что всем кандидатам были предоставлены равные возможности для демонстрации своих знаний и опыта, - добавил Еркебулан Буранбаев.

Спикер отметил, что сразу же после конкурса всем попавшим в резерв были предложены должности от местных исполнительных органов, министерств и нацкомпаний.

Это является свидетельством поддержки молодежи. Сейчас я исполняю обязанности начальника управления многостороннего инвестиционного сотрудничества МИИР РК. На данный момент жду назначения на должность начальника департамента международного сотрудничества МОН РК, - сообщил Буранбаев.

Отметим, Еркебулан Буранбаев родился в ЗКО, окончил КазНУ им. аль-Фораби, а также магистратуру университета Суррей в Великобритании по программе "Болашак".


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