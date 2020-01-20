Студентка воровала шубы в больнице 

Она сдавала их в ломбард.

В Нур-Султане будущий медработник крала шубы у студентов, сообщает zakon.kz со ссылкой на ДП города.

В полицию с заявлением о краже обратилась студентка столичного университета. По словам девушки, она находилась в больнице, когда кто-то проникнул в раздевалку для персонала больницы и похитил принадлежащую ей шубу стоимостью 500.000 тенге. Позже, с аналогичными заявлениями о краже дорогостоящей верхней одежды в полицию обратились еще три студентки. Все кражи совершались по одному сценарию. Пока девушки находились в больнице, их шубы со служебных гардеробных исчезали.

Оперативными сотрудниками района "Алматы" Департамента полиции Нур-Султана подозреваемая в совершение краж была задержана. Ей оказалась 20-летняя студентка столичного учебного заведения, будущий медработник.

Задержанная призналась в совершение 4 краж шуб. Некоторые из них, по словам девушки, она успела сдать в ломбард.

По фактам краж ведется досудебное расследование по ст. 188 УК РК.







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