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Фотографии девушек из Tinder нашли на хакерском форуме 

Причина сбора фотографий девушек остается неясной.

Фото : tinder20 января 2020, 18:13

Более 70 тысяч фотографий девушек, пользующихся приложением для знакомств Tinder, оказались в Cети на форуме киберпреступников, сообщает Lenta.ru.

В открытом доступе оказались 16 тысяч индивидуальных ID пользовательниц онлайн-сервиса.

Причина сбора фотографий девушек остается неясной. По мнению специалистов, изображения могут быть использованы для преступных действий в сети: мошенничества, вымогательства и создания фейковых профилей на других платформах. В Gizmodo отметили, что детали на снимках, такие как модели смартфонов, указывают на то, что большинство фотографий были сделаны в последние пару лет, некоторые были сделаны не позднее октября 2019 года.

Представитель Tinder сообщил, что использование снимков и любой другой информации вне приложения запрещено. В компании подчеркнули, что намерены добиться удаления всех данных с форума.


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