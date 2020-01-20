Как снизятся цены на товары в Казахстане

За счет прямой цепочки на товар не накручиваются цены.

Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов рассказал в Facebook о важности ликвидации длинной цепочки посредников и создании оптово-распределительных центров, передает zakon.kz.

Министр привел в пример Испанию и Францию - показательные страны с точки зрения оптовых продовольственных рынков.

Так, в Испании функционирует одна из самых успешных компаний в Европе, владеющая 23 современными оптовыми рынками сельхозпродукции. Она была создана испанским правительством еще в 1965 году, и до сих пор остается под контролем властей. А оптово-распределительными центрами в стране владеют MERCASA , муниципалитеты и оптовые компании.

Как мне рассказал директор столичного ОРЦ "MERCA-Madrid", через сеть ОРЦ MERCASA до 95% всех продаж сельхозпродукции в городах, где есть рынки MERCASA, проходит через ОРЦ. А вообще в Испании через оптовые рынки продается до 65% фруктов и овощей, 55% рыбы и морепродуктов. Но главное, что сказали испанцы, через сеть рынков удалось достичь четкости, быстроты, открытости, качества и наименьшей конечной цены продукции, которая присутствует на рынке, - написал министр в Facebook.

Таким образом, компания поддерживает фермеров и рыболовов, обеспечивая гарантированный сбыт их продукции. Для потребителей такая схема - гарант качества всех поставляемых в магазины товаров. За счет прямой цепочки производитель - ОРЦ - магазин на товар не накручиваются цены. Министр подчеркнул, что клиентами ОРЦ являются не физические лица, а исключительно предприятия розничной торговли, общественного питания и гостиницы.

Во Франции, по словам Султанова, ситуация немного другая.

В середине ХХ века правительство создало сеть из 16 национальных оптовых рынков (сейчас с ними работают более 3500 сельхозпроизводителей и 2100 оптовых продавцов). Крупнейший рынок Европы – RUNGIS (Ранжис) в пригороде французской столицы и обеспечивает продуктами не только Париж и его окрестности, но и соседние страны - охват населения более 18 млн человек. Оборот - 1,7 млн. тонн различных продовольственных товаров на сумму более девяти млрд.евро.

При этом 56,73% акционерного капитала принадлежит государству и госкомпаниям. Все оптовые продавцы в радиусе 20 км от Ранжиса обязаны продавать свои товары только на оптовом рынке. И, так же как и в Испании, покупать на оптовом рынке могут только производители и коммерсанты. Причем существует электронная торговая площадка, на которой любой покупатель, в том числе иностранные, могут онлайн приобретать продукты питания, представленные на рынке, с доставкой до покупателя.

Мы в Казахстане уже начали работу по созданию подобных оптовых рынков. Совместно с Азиатским банком развития (у которого есть большой опыт в реализации подобных проектов) проводим работу по прогнозированию потоков товаров от производителя до потребителя. Эти данные нужны, чтобы оценить реальную потребность регионов в оптово-распределительных центрах. Мы уже совместно с АБР разработали дорожную карту по созданию сети оптово-распределительных центров в Казахстане, - сообщил Султанов.

По словам министра, уже создан новый проектный офис по созданию товаропроводящей системы с участием министерств торговли и интеграции, сельского хозяйства, национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития, финансов и привлечением Азиатского банка развития.

При этом от каждой организации будут привлечены квалифицированные специалисты в соответствующей области. Я думаю, что когда ОРЦ появятся у нас в стране, это станет огромным подспорьем для казахстанских сельхозтоваропроизводителей. В любом случае, лучший мировой опыт мы обязательно будем тиражировать на нашу страну, - заключил Бахыт Султанов.

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