"Должен сидеть в тюрьме". Пожизненный срок запросили для убийцы трехлетнего ребенка

Оглашение приговора состоится 21 января.

Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы Игентаю Сопыжанову, который жестоко убил трехлетнего ребенка. Мать погибшего малыша согласна с прокурором и обратилась к присяжным с просьбой объективно рассмотреть доказательства, передает Казинформ.

Прения сторон по делу об убийстве трехлетнего мальчика состоялись 20 января. По словам государственного обвинителя, совершивший жестокое убийство Игентай Сопыжанов не заслуживает снисхождения. Прокурор запросил для подсудимого пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима максимальной безопасности.

Мать ребенка Ника Васильева попросила присяжных объективно рассмотреть все доказательства и вынести строгий вердикт.

Он должен сидеть в тюрьме. Несмотря на признание вины и извинения, которые он мне принес, я считаю, что он не раскаялся. Я не верю ни единому его слову. Он убил моего ребенка. Его раскаяние и слова прощения неискренни и не вернут мне ребенка, - сказала Ника Васильева.

Подсудимый Игентай Сопыжанов обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: похищение, захват заложника и убийство малолетнего лица.

Данное дело рассматривается судом присяжных. Подсудимый сам выбрал формат суда.

Утром 8 сентября 2019 года тело трехлетнего Максима Гарифулина было найдено на окраине села Бурма Шетского района Карагандинской области.

Подозреваемым в похищении и убийстве мальчика был знакомый его матери Игентай Сопыжанов. После обнаружения тела ребенка его объявили в республиканский розыск.

В ночь с 8 на 9 сентября убийцу ребенка задержали на железнодорожном вокзале в Караганде. Оглашение приговора по данному делу состоится 21 января.

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