Более ста южан стали жертвами финансовой пирамиды

Вкладчикам гарантировали 50 процентов ежемесячно от суммы взноса.

Жители Шымкента и Туркестанской области стали жертвами грандиозной аферы. Став участниками финансовой пирамиды, они потеряли сотни тысяч тенге, а некоторые даже и многомиллионные сбережения, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Некая брокерская компания, куда люди с прошлого года отдавали свои деньги, обещала им крупные вознаграждения. Вкладчикам гарантировали 50 процентов ежемесячно от суммы взноса. Перед таким предложением не устояли многие. Доверчивые граждане брали кредиты, закладывали дома, продавали имущество, чтобы внести как можно больше денег и легко заработать на этом. Первое время, как это бывает, некоторые всё же получали вознаграждения. Позже финансирование прекратилось. Тогда-то люди поняли, что их обманули.

С сентября прошлого года мы не получали никаких выплат. Есть те жители Ленгера, которые платили взносы в октябре. Они вообще не получили никаких процентов. Мы даже не можем вернуть свои деньги, - сказал житель Туркестанской области Адильбек.

Мой знакомый Серик предложил мне заработать на бирже. Он приехал на дорогом внедорожнике и сказал, что тоже вложился и купил себе автомобиль. Я после этого согласился. Вначале я вложил миллион 150 тысяч тенге, потом 900 и 800 тысяч тенге. Всего получилось около трех миллионов тенге. Но, получить обратно свои деньги я до сих пор не могу, - сообщил житель Туркестанской области Сакен.

Пострадавшие обратились в полицию. По данным профильного департамента заявления написали порядка 130 человек. По факту мошенничества сейчас идет расследование. Пока сообщается о задержании трёх подозреваемых.

Это жители города Шымкент, Нур-Султан и Туркестанской области. В отношении них принято мера пресечения подписка о невыезде. В данное время сотрудниками полиции департамента полиции Туркестанской области проводится дополнительный розыск еще подозреваемых лиц, причастных к данным фактам мошенничества, - сообщила официальный представитель ДП Туркестанской области Салтанат Каракозова.

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