Казахстанских магистрантов отчислили после фото из Германии

Кадры были сделаны во время их международной стажировки в ФРГ.

Восьмерых веселых магистрантов Академии правосудия отчислили и взыскали со всех денежные расходы, которые понесло государство за их обучение и зарубежную стажировку в Германии, передает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

В Сети на одном из интернет-каналов появилось видео, на котором группа молодых людей запечатлена за распитием алкогольных напитков.

Позже выяснилось, что в объектив попали магистранты Академии правосудия при Верховном суде Казахстана. Кадры были сделаны во время их международной стажировки в ФРГ.

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