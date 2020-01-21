Супруги с шестью детьми вынуждены ютиться у родственников.

Многодетная семья лишилась арендного жилья из-за пожара. Едва отойдя от шока многодетная мать Айгерим восстанавливает хронологию происшествия. Говорит, что в тот роковой день всей семьей были в гостях, а когда вернулись, то многоквартирный дом был охвачен пламенем, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Все что они успели сделать, так это разбудить соседей. Спасти имущество не удалось. Сейчас за малышами Айгерим приглядывают родные, которые живут в разных частях города. Ежедневно супружеская пара приходит на место пепелища в надежде найти уцелевшие вещи. Часть детских вещей в пожаре сгорело, остальные пропитались едким запахом дыма. А вот школьная форма детей пришла в непригодность.

Сейчас я без денег, ничего не осталось. Учителя в школе требуют посещать уроки, потому что сейчас тяжелая программа и нельзя пропускать, - говорит пострадавшая.

В акимате Ауэзовского района сообщили, что пожар мог произойти из-за замыкания электропроводки. Съемное жилье обогревали при помощи электрического камина. Сейчас власти рассматривают несколько вариантов оказания помощи нуждающимся.

На данный момент рассматривается вариант поместить пострадавших в съемные квартиры. До конца ремонта. И еще плюс помощь строителей, которых мы будем привлекать. В данный момент оказываем всевозможную помощь со стороны акимата, - сказал заместитель акима Ауэзовского района Ринат Кенеев.

Родители шестерых детей планируют своими силами восстановить сгоревшее строение.

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