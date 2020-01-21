Вынесли приговор изнасиловавшему медсестру сельчанину

В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в сумме 2,5 миллиона тенге.

При определении наказания суд среди прочего учел то обстоятельство, что жертва находилась при исполнении своих служебных обязанностей, сообщает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Вынесен приговор в отношении мужчины, преданного суду по статье 120 ч. 2 п. 2 Уголовного кодекса (изнасилование, соединенное с угрозой убийством), - сообщили в пресс-службе Бородулихинского районного суда.

При определении наказания суд учел особую циничность преступления, совершенного в состоянии алкогольного опьянения в отношении медработницы, находившейся при исполнении своих служебных обязанностей - женщины, имеющей малолетних детей.

Подсудимому назначено 8 лет лишения свободы.

В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в сумме 2,5 миллиона тенге.

Приговор не вступил в законную силу. В случае обжалования законность и обоснованность приговора будет проверена апелляционной инстанцией, - отметили в пресс-службе.

По неофициальным данным, преступление произошло в доме осужденного.

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