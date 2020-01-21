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Зеленского заподозрили в желании побыть в "массовке у Путина"

Депутат Верховной рады Владимир Вятрович раскритиковал президента Украины.

Фото : АиФ21 января 2020, 08:33

Президент Украины Владимир Зеленский посетит форум в память холокоста, который пройдет в Израиле к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц), сообщает Известия.

При этом глава государства не будет выступать на мероприятии, поскольку ему не предоставили такую возможность. На этой почве экс-директор Украинского института национальной памяти, депутат Верховной рады Владимир Вятрович резко отреагировал на решение украинского лидера.

Нардеп считает, что Зеленский проигнорировал мероприятия в Бабьем Яру, но собирается "побыть в массовке" у президента России Владимира Путина в Израиле.

Владимир Зеленский поедет на Всемирный форум Холокоста в Израиле 22-23 января. Несмотря на то, что ему там даже слова не дадут, хотя, как замечает сам Зеленский, "каждый четвертый из евреев, погибших во время Холокоста, был украинском". Зато дадут слово Путину, главе государства-агрессора, которая убивает украинцев и оккупировала наши территории. Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина, и он на эту роль согласился, - пишет Вятрович.

Вятрович считает, что такой формат приглашения президента Украины израильской стороной, которая все больше заигрывает с Москвой – унижение их государства.


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