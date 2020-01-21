Мадонна отменила восьмой концерт подряд

Причиной этому стали серьёзные проблемы артистки с коленом.

Американская поп-певица Мадонна восьмой раз подряд отменила концерт, который должен был состояться 19 января в Лиссабоне. Певица извинилась перед фанатами, но её поступок вызвал неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей, пишет Life.ru.

Обладатели билетов получили уведомление о том, что выступление не состоится, примерно за 45 минут до начала концерта. В то же время The Independent со ссылкой на команду певицы сообщила, что извещение пришло за два с половиной часа.

— Спасибо тебе, Лиссабон! Прости, что мне пришлось отменить концерт, но я должна прислушаться к моему телу и отдохнуть. Я скрестила пальцы, чтобы мы увиделись во вторник, — написала Мадонна в "Инстаграме".

До этого во время одного из концертов Мадонна рассказала поклонникам о травме коленного сустава и порванной связке. На опубликованной в социальной сети видеозаписи показано, как певица готовится к выступлению: на её колени надеты бандажи. Запись подписана словами: "А вот так травмированная Madame X разогревается перед концертом. Очень осторожно!".

Ранее поп-дива поделилась видео, на котором она погружается в ледяную ванну. По словам артистки, такие процедуры помогают ей справиться с невыносимыми болями.

Впервые из-за травмы колена Мадонна отменила выступление в октябре. А уже спустя два месяца из-за состояния здоровья она была вынуждена отказаться от целых трёх концертов. При этом точный диагноз состояния, которое не даёт спокойно жить западной поп-королеве, до сих пор не поставлен.



Илья Птичкин

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