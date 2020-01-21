О снижении преступности в Алматы почти на 11% заявили в полиции

Так, по данным полиции, количество краж боковых зеркал сократилось в 3,9 раз.

В Алматы по итогам 2019 года преступность сократилась по всем направлениям на 10,9%. В целом оперативная обстановка в городе стабильная и контролируемая. Об этом сообщила пресс-служба ДВД города, передает zakon.kz.

Так, по данным полиции сократилось количество:

- убийств на -6,7%

- изнасилований на -18,3%

- краж чужого имущества на -17,6%

- краж сотовых телефонов на -34,3%

- краж авто на -19,2%

- краж из салона авто на -39,8%

- краж боковых зеркал в 3,9 раз

- грабежей на -15,0%

- разбоев на - 43,0%

- хулиганств на -25,2%

- наркопреступлений на -17,5%

Кроме того, улучшена общая раскрываемость уголовных правонарушений по всем линиям на 1,9%, тяжких и особо тяжких преступлений на 11,6%, а также по всем статьям, в том числе убийств на +2,7%, тяжких телесных повреждений на +1,3%, изнасилований на +14,3%, краж чужого имущества тяжких на +30,7%, краж из квартир тяжких на +3,4%, грабежей на +2,1%, разбоев на +8,9%, хулиганств на +19,1%.

По "горячим следам" раскрыто свыше 18 тысяч преступлений, более 5 тысяч ранее совершенных преступлений.

Пресечена преступная деятельность 244 преступных групп. Из которых 25 совершавших разбойные нападения; 91 совершавших грабежи; 22 совершавших квартирные кражи; 73 совершавших кражи личного имущества в общественных местах; 16 совершавших угоны.

Как отмечается, было задержано 271 воров - эпизодников, совершивших 511 краж чужого имущества, 581 уголовных преступников, находившихся в розыске. Установлено местонахождение 253 человек, числившихся без вести пропавшими.

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