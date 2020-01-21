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Ж/д вокзал горел в Шымкенте

Жертв и пострадавших нет.

Фото : пресс-служба КЧС МВД РК21 января 2020, 10:18

В Шымкенте произошел пожар в здании ж/д вокзала, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

21 января в 2:07 часов на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании ж/д вокзала Шымкента. В подсобном помещении на первом этаже загорелась мебель и бумажные коробки, на общей площади 6 кв.м.

Возгорание ликвидировано в 2:27 часов.

До прибытия пожарных самостоятельно покинули здание 30 человек. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. К тушению огня были привлечены 52 человека личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Шымкента. Сотрудники полиции оцепили территорию вокзала.


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