Ж/д вокзал горел в Шымкенте
Жертв и пострадавших нет.
Фото : пресс-служба КЧС МВД РК21 января 2020, 10:18
В Шымкенте произошел пожар в здании ж/д вокзала, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
21 января в 2:07 часов на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании ж/д вокзала Шымкента. В подсобном помещении на первом этаже загорелась мебель и бумажные коробки, на общей площади 6 кв.м.
Возгорание ликвидировано в 2:27 часов.
До прибытия пожарных самостоятельно покинули здание 30 человек. Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. К тушению огня были привлечены 52 человека личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Шымкента. Сотрудники полиции оцепили территорию вокзала.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5003520-418811ce843aab404ebb43fc754b9ef7
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...