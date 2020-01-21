Казахстан. Halyk Bank. Samsung Pay

С 21 января сервис доступен клиентам Halyk Bank.

21 января, впервые в Казахстане, Halyk Bank и компания Samsung Electronics запустили открытое бета-тестирование популярного платежного сервиса Samsung Pay, передает zakon.kz. Специально для запуска сервиса Halyk Bank объявил бонусную акцию – 10% бонусов на платежи Samsung Pay с картами Halyk Bank.

-Клиенты Halyk Bank первыми в Казахстане могут с сегодняшнего дня установить приложение Samsung Pay и подключить карты Visa или MasterCard от Halyk Bank. Этот простой, удобный и безопасный мобильный платежный сервис позволяет оплачивать товары и услуги прямо со смартфона (или смарт-часов Samsung) в любых терминалах, которые принимают бесконтактные платежи, - рассказали в Halyk Bank.

Для этого достаточно пройти короткую регистрацию, подробная инструкция представлена на сайте. Поддерживаются все современные смартфоны Samsung с модулем NFC, начиная с линейки Galaxy S6 2015 года.

Как отметили в Halyk Bank, сервис абсолютно безопасен. Все данные платежных карт в Samsung Pay надежно защищены. В сервисе реализована надежная трехуровневая защита, обеспечивающая безопасность платежных операций: авторизация по отпечатку пальца (необходимая для каждой покупки), токенизация и Samsung KNOX. Samsung KNOX – встроенная система безопасности, которая защищает смартфон от попыток вредоносных атак и непрерывно отслеживает возможные уязвимости в смартфоне.

Она обеспечивает надежное хранение на смартфоне данных банковской карты в зашифрованном виде в защищенном контейнере внутри Samsung KNOX, отдельном от операционной системы. Информация о владельце и другие данные не хранятся в телефоне или на серверах корпорации, а, следовательно, сохраняются в глубокой тайне.

- Благодаря новым коммуникационным и банковским технологиям рынок безналичных платежей в нашей стране в последнее время существенно вырос, - сказала Председатель Правления Halyk Bank Умут Шаяхметова, - Halyk Bank в этом смысле находится в тренде, развивая курс на дальнейшую цифровизацию наших бизнес процессов. Сегодня мы вместе с компанией Samsung Electronics представляем на рынке Казахстана уникальный сервис бесконтактной оплаты, в дополнение к QR-платежам и Apple Pay, которые уже сегодня используют в магазинах, кафе, ресторанах, общественном транспорте, при оплате государственных услуг на портале электронного правительства (eGov).

С 21 января сервис доступен клиентам Halyk Bank. Для того, чтобы начать им пользоваться, заходите на сайт по ссылке, устанавливайте приложение, пользуйтесь всеми преимуществами удобного, надежного, простого сервиса и получайте 10% бонусов от Halyk Bank на все платежи Samsung Pay.

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