В Багдаде возле посольства США упали три ракеты
Жертв в результате обстрела нет.
Фото : 24.kz21 января 2020, 11:19
В ночь на 21 января в Багдаде в "зеленой зоне", где расположены правительственные здания и иностранные представительства, упали три ракеты "Катюша", сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
Из посольства слышны сигналы воздушной тревоги, - добавил он.
Жертв в результате обстрела нет.
По данным РБК-Украина, три ракеты были выпущены из района Зафарания, который находится за пределами иракской столицы.
14 января в Ираке обстреляли военную базу аль-Таджи к северу от Багдада, где находятся американские военнослужащие.
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