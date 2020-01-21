В Багдаде возле посольства США упали три ракеты

Жертв в результате обстрела нет.

В ночь на 21 января в Багдаде в "зеленой зоне", где расположены правительственные здания и иностранные представительства, упали три ракеты "Катюша", сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.

Из посольства слышны сигналы воздушной тревоги, - добавил он.

Жертв в результате обстрела нет.

По данным РБК-Украина, три ракеты были выпущены из района Зафарания, который находится за пределами иракской столицы.

14 января в Ираке обстреляли военную базу аль-Таджи к северу от Багдада, где находятся американские военнослужащие.

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