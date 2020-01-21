Умер экс-депутат мажилиса Камал Бурханов

Он скончался на 66-ом году жизни.

Скончался бывший депутат Мажилиса Парламента РК Камал Низамович Бурханов, передает zakon.kz.

О печальном известии сообщил сенатор Мурат Бактиярулы на своей странице в Facebook.

По его словам, Бурханов болел в последние два года.

- Его супруга делала все, что было в ее силах. Но все в руках Всевышнего. Покойся с миром! - написал Бактиярулы.

В последние годы жизни работал директором Института политических, социальных и исторических исследований.

Бурханов Камал Низамович родился 31 марта 1954 года в селе Шуралисай Ташкентской области.

В 1971-1977 годах окончил Ташкентский государственный университет им. В.И. Ленина, исторический факультет по специальности историк-археолог; в 2000-2003 годах - Московский государственный социальный университет, юридический факультет по специальности юрист.



Трудовой стаж:

· Научный сотрудник Государственного музея искусств Каз.ССР им. А.Кастеева (1977-1978);

· Старший лаборант института Истории, археологии и этнографии им. Ч. Валиханова Академии наук Казахской ССР (1978-1979);

· Старший лаборант, ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, заместитель декана по учебной работе, заведующий кафедрой Политической истории исторического факультета Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1979-1995);

· Декан Исторического факультета Казахского государственного университета им. аль-Фараби (1995-2000);

· Декан факультета Философии и политологии Казахского государственного университета им. аль-Фараби (2000-2001);

· Заведующий кафедрой Политологии Казахского государственного университета им. аль-Фараби (2001-2002);

· Декан Юридического факультета Алматинского государственного университета им. Абая (2002-2004);

· Главный эксперт секретариата Ассамблеи народов Казахстана Управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (08.2004-2006);

· Директор Института истории и этнологии им. Ш. Валиханова Министерства образования и науки Республики Казахстан (2006-08.2007)

· Заместитель директора по развитию Казахстанского филиала МГУ им. М.Ломоносова (2016);

· Директор Института политических, социальных и исторических исследований (с 2017)

Прочие должности:

· Вице-президент Академии социальных наук Республики Казахстан (с 11.1999)

· Председатель Диссертационного совета по присуждению ученой степени доктора политических наук при Казахском государственном университете им. аль-Фараби (1998-2002);

· Председатель Экспертного совета ВАК Республики Казахстан по гуманитарным наукам (2002-2003);

· Член консультативного Совета по внешней политике Министерства иностранных дел Республики Казахстан

· Член совета Общественной палаты при Мажилисе Парламента Республики Казахстан (20.11.2007)

Выборные должности, депутатство:

· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (12.07.2007), Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва (27.08.2007-16.11.2011), Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности;

· Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (07.12.2011); Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, Член Комитета по социально-культурному развитию (18.01.2012-20.01.2016)

· Автор книг: «Социализм в Казахстане: факты, проблемы, перспективы» (1994), «История теории и практики социализма» (1996), «Современная политическая история Казахстана (1986-2006)» (2006, в соавт.), «Религия и светское образование в Республике Казахстан» (учебное пособие, 2011), «Через призму времени» (2014), «Политическая философия евразийской концепции Н.А. Назарбаева» (2015);

· Основные научные публикации: Страна в сердце Евразии. - Алматы, 1998; Экстремизм в Центральной Азии. - Алматы, 2000; Северный Кавказ: история и современность. - Алматы, 2001; Китай между прошлым и будущим. - Алматы, 2001

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