Как в сказке. Супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день

Их кровати в доме престарелых стояли рядом, чтобы супруги могли держаться за руки.

В доме престарелых американского города Сент-Луис в один день умерли супруги, прожившие в браке 65 лет, передает РИА Новости со ссылкой на газету St. Louis Post-Dispatch.

Американцы Джек и Харриет Моррисон скончались 11 января.

Моррисон, которому было 86 лет, и его 83-летняя жена скончались с разницей в несколько часов.

По информации издания, их кровати в доме престарелых стояли рядом, чтобы супруги могли держаться за руки.

Джек и Харриет познакомились в 1955 году на Хэллоуин, на следующий год они поженились. Супруги вырастили двух сыновей.

В дом престарелых Моррисоны попали год назад по состоянию здоровья.

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