Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Как в сказке. Супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день

Их кровати в доме престарелых стояли рядом, чтобы супруги могли держаться за руки.

Фото : segodnya.ua21 января 2020, 11:47

В доме престарелых американского города Сент-Луис в один день умерли супруги, прожившие в браке 65 лет, передает РИА Новости со ссылкой на газету St. Louis Post-Dispatch.

Американцы Джек и Харриет Моррисон скончались 11 января.

Моррисон, которому было 86 лет, и его 83-летняя жена скончались с разницей в несколько часов.

По информации издания, их кровати в доме престарелых стояли рядом, чтобы супруги могли держаться за руки.

Джек и Харриет познакомились в 1955 году на Хэллоуин, на следующий год они поженились. Супруги вырастили двух сыновей.

В дом престарелых Моррисоны попали год назад по состоянию здоровья.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты