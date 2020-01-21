Как в сказке. Супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день
Их кровати в доме престарелых стояли рядом, чтобы супруги могли держаться за руки.
Фото : segodnya.ua21 января 2020, 11:47
В доме престарелых американского города Сент-Луис в один день умерли супруги, прожившие в браке 65 лет, передает РИА Новости со ссылкой на газету St. Louis Post-Dispatch.
Американцы Джек и Харриет Моррисон скончались 11 января.
Моррисон, которому было 86 лет, и его 83-летняя жена скончались с разницей в несколько часов.
По информации издания, их кровати в доме престарелых стояли рядом, чтобы супруги могли держаться за руки.
Джек и Харриет познакомились в 1955 году на Хэллоуин, на следующий год они поженились. Супруги вырастили двух сыновей.
В дом престарелых Моррисоны попали год назад по состоянию здоровья.
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