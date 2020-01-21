Иран признал, что сбил украинский самолет двумя ракетами

Две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления.

Украинский Boeing 737-800 сбили двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Об этом свидетельствует второй предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана, передает РИА Новости.

Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте иранского ведомства.

Две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся, - говорится в отчете.

Согласно опубликованному документу, самолет вылетел из Тегерана в 6.12 по местному времени (08.42 по времени Нур-Султана), связь с Boeing была потеряна, когда он находился на высоте 8,1 тысячи футов (порядка 2,4 тысячи метров).

Лайнер пропал с экранов радаров вторичного наблюдения в 6.15 и с радаров первичного наблюдения - приблизительно в 6.18. По информации радаров первичного наблюдения в аэропорту Мехрабад, в 6.15 самолет отклонился от курса и начал правый разворот, и, "вероятно", продолжал полет в сторону аэропорта на протяжении трех минут, после чего исчез с радаров приблизительно в 6.18, - отмечают эксперты.

8 января выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета. Погибли все 176 находившихся на борту человек.

Иранские военные спустя пару дней признали, что случайно сбили Boeing, который был принят за "вражескую" крылатую ракету.

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