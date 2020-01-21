Чем запомнился бывший аким Шымкента и что известно о новом

Ерлан Айтаханов был назначен акимом Шымкента 30 июля 2019 года.

Ерлан Айтаханов был назначен акимом Шымкента 30 июля 2019 года. На этой должности он сменил достаточно популярного Габидуллу Абдрахимова, который на тот момент "исчерпал кредит доверия", передает zakon.kz.

Ерлан Айтаханов родился 10 декабря 1971 года. В 1994 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "экономист", в 2001 году - Казахскую государственную юридическую академию по специльности "юрист". Кандидат экономических наук.

Работал на разных должностях – экономистом, финансовым директором.

С 1997 по 1998 годы был начальник отдела взаимозачетов и РГП предприятия "Казахстан темир жолы", затем стал заместителем директора дочернего госпредприятия "Пассажирские перевозки" РГП "КТЖ".

С 2002 по 2003 годы работал исполняющим обязанности директора, директором департамента финансового регулирования Министерства транспорта и коммуникаций РК.

С 2003 по 2006 годы был советником председателя Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Затем возглавил департамент Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции города Алматы.

С 2006 по 2009 годы - Начальник управления по тарифам города Алматы. Начальник (инспекции) Управления Комитета финансового контроля и государственных закупок, начальник Комитета финансового контроля Министерства финансов РК по Акмолинской области.

С 2009 по 2012 годы был заместителем акима Южно-Казахстанской области. Затем два года работал госинспектором Администрации Президента РК. В 2014 году вернулся в ЮКО и снова стал заместителем акима области. С 2016 по 2019 годы возглавлял акимат Отырарского района ЮКО.

После назначения акимом Шымкента Ерлан Айтаханов на своем первом совещании он обратил внимание своих починенных на необходимость решения проблем отдаленных населенных пунктов и обеспечения жителей новых микрорайонов электроэнергией, газом, светом и дорогами. Также он поручил работать над улучшением законодательной базы.

- Жители со своими проблемами идут к районным акимам, а у тех нет ни полномочий, ни финансирования. Если акимы не могут решать проблемы, то утрачивают доверие населения. Проекты по развитию города нужно согласовывать с акимами районов, - сказал Айтаханов.

Кроме этого, Ерлан Айтаханов поручил эффективнее использовать бюджетные средства и обеспечивать расходы казны из внутренних резервов, а также улучшить качество оказания социальной помощи. Исполнение этих поручений он взял под личный контроль.

Присвоение Шымкенту статуса республиканского города наложила отпечаток и на работу городских властей. Как отмечал Айтаханов, "это историческое решение дало сильный толчок развитию гостеприимного города с мягким климатом и большими возможностями. Деловая активность города выросла в разы, мы стали конкурировать с другими крупными мегаполисами.

Так, в недрах акимата родилась идея строительства Disneyland и аким приступил к поиску инвесторов.

- Касательно Диснейленда я встречался с сингапурскими инвесторами. Пока до этого разговоры были устными. Они сейчас ищут дополнительно партнера. Потому что сумма очень большая. Мы со своей стороны определили место. Я думаю, в следующем году все-таки это вопрос найдет свое решение, — сказал Ерлан Айтаханов.

Он отметил, что сумма на реалищзаци. Проекта потребуется немаленькая.

- Пока сумма неокончательная, но большая — больше 20 миллиардов тенге, поэтому очень тяжело одному инвестору это потянуть, — сказал тогда аким. Диснейленд планируют построить возле реки Бадам.

Стоит отметить, что Ерлана Айтаханова на этом посту постоянно сравнивали с предшественником, но это его нисколько не смущало. Так, в конце года на своей отчетной пресс-конференции он дал комментарий по этому поводу.

- У меня свой опыт работы, у Габике свой. Это мне не мешает работать. Пока есть кредит доверия, я хочу его заполнить конкретными действиями. В следующем году какие-то результаты уже покажем, - сказал Ерлан Айтаханов. - Я думаю, будет корректно, если (люди) будут сравнивать и дадут оценку, наверное. Я считаю себя акимом, работающим над собой.

Он также заявил, что весь свой опыт и труд посвятит, чтобы оправдать доверие жителей "конкретными действиями и работой".

Тем не менее, сегодня, 21 января, Ерлан Айтаханов покинул пост акима Шымкента. На его место пришел его заместитель Мурат Айтенов.

О деятельности Мурат Айтенова мало что известно, кроме официальной биографии.

Пост первого заместителя акима Шымкента они занимал с декабря 2019 года. До этого работал заместителем Управляющего делами Президента РК (2017-2019гг). Был также заведующим отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента РК, руководителем аппарата Управления Делами Президента РК.

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