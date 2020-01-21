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Кульгинов рассказал Токаеву о состоянии благоустройства столицы

Президент заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития Нур-Султана.

Фото : Акорда21 января 2020, 12:46

Касым-Жомарт Токаев принял акима столицы Алтая Кульгинова, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития Нур-Султана в 2019 году и об исполнении поручений, данных Президентом на совещании по вопросам развития столицы.

Алтай Кульгинов представил подробную информацию о состоянии благоустройства города и ходе отопительного сезона, - говорится в сообщении.

Глава государства отметил необходимость своевременного и качественного исполнения поставленных задач по обеспечению занятости, поддержке малообеспеченных семей, решению проблем дольщиков и модернизации городской инфраструктуры.


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