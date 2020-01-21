Кульгинов рассказал Токаеву о состоянии благоустройства столицы
Президент заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития Нур-Султана.
Фото : Акорда21 января 2020, 12:46
Касым-Жомарт Токаев принял акима столицы Алтая Кульгинова, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Президент заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития Нур-Султана в 2019 году и об исполнении поручений, данных Президентом на совещании по вопросам развития столицы.
Алтай Кульгинов представил подробную информацию о состоянии благоустройства города и ходе отопительного сезона, - говорится в сообщении.
Глава государства отметил необходимость своевременного и качественного исполнения поставленных задач по обеспечению занятости, поддержке малообеспеченных семей, решению проблем дольщиков и модернизации городской инфраструктуры.
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