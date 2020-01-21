Освобожден от должности посол Туркменистана в Казахстане

Его назначили Послом Туркменистана в Италии.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов освободил от должности посла Туркменистана в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Указом Президента Гурбангулы Бердымухамедова Комеков Тойлы Бабаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Итальянской Республике, - сообщает газета "Золотой век".

Ранее Тойлы Комеков занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Казахстан, от которой освобожден президентским Указом в связи с новым назначением.

Тойли Комекова 24 марта был назначен Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Казахстане.

Следует отметить, что у Комекова уже имеется опыт работы на дипломатическом поприще — он с января 2011 года по сентябрь 2016 года был послом Туркменистана в Баку. По завершении дипмиссии в Азербайджане 15 сентября 2016 года Комекову доверили руководство Государственным комитетом Туркменистана по спорту (ныне — Министерство спорта и молодёжной политики), где проработал до 25 января 2018 года. С указанной даты он вернулся на дипломатическую службу.

Добавим, до своего назначения послом Туркменистана в Азербайджане Тойли Комеков являлся главой Государственного комитета по рыбному хозяйству и одновременно — председателем Государственного предприятия по вопросам Каспийского моря.

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