Чиновников осудили за хищение бюджетных средств

Им назначено наказание в виде штрафа.

За хищение бюджетных средств осуждены руководитель и заместитель Управления сельского хозяйства Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

Антикоррупционной службой Акмолинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства по Акмолинской области" Сагинбаева А.К. и его заместителя Абдрахмановой Г.А. по факту хищения бюджетных средств, путем их растраты.

В январе 2020 года приговором Кокшетауского городского суда Сагинбаев А.К. и Абдрахманова Г.А. признаны виновными в хищении бюджетных средств и им назначено наказание в виде штрафа в сумме 2 147 450 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, каждому.

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