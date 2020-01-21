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Гибель ребенка в колодце: возбуждено уголовное дело

Дело взято на контроль областным департаментом.

Фото : azattyq-ruhy.kz21 января 2020, 13:04

По факту гибели ребенка, провалившегося в колодец в Алматинской области, возбудили уголовное дело, передает zakon.kz.

По указанному факту было возбуждено уголовное производство. Расследование проводится по части 2 статьи 371 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Халатность, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия), - отметили в пресс-службе ДП области.

Расследованием занимаются сотрудники Жамбылской районной полиции, а также оно взято на контроль областным департаментом.

20 января на окраине села Актерек мальчик 2012 года рождения упал в открытый не функционирующий колодец и скончался. Мальчик упал в двухметровый колодец во время игры по неосторожности.


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