Гибель ребенка в колодце: возбуждено уголовное дело

Дело взято на контроль областным департаментом.

По факту гибели ребенка, провалившегося в колодец в Алматинской области, возбудили уголовное дело, передает zakon.kz.

По указанному факту было возбуждено уголовное производство. Расследование проводится по части 2 статьи 371 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Халатность, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия), - отметили в пресс-службе ДП области.

Расследованием занимаются сотрудники Жамбылской районной полиции, а также оно взято на контроль областным департаментом.

20 января на окраине села Актерек мальчик 2012 года рождения упал в открытый не функционирующий колодец и скончался. Мальчик упал в двухметровый колодец во время игры по неосторожности.

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