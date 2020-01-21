Система финансирования образования изменится 

Финансирование организаций образования будет осуществляться напрямую из областных бюджетов регионов.

Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова рассказала на брифинге в СЦК, что изменится в связи с внесением поправок в некоторые законодательные акты РК по вопросам административно-территориального устройства РК, совершенствования системы государственного управления, межбюджетных отношений, кредитования и образования, передает корреспондент zakon.kz.

Министерство образования и науки внесло ряд поправок в закон об образовании, в Бюджетный кодекс и в закон о местном управлении и самоуправлении РК в части перераспределения вертикалей финансирования организаций образования с районного уровня на областной уровень. Что изменится в системе финансирования образования? Финансирование организаций образования будет осуществляться напрямую из областных бюджетов регионов, районные отделы образования городские, как самостоятельные юридические лица, так и будут финансироваться. Но все администрирование бюджетных средств будут осуществляться централизованно из средств областного бюджета, - сказала она.

По ее словам, именно данная форма финансирования позволит повысить уровень финансирования организации образования.

Мы идем к тому, что сейчас для всех уровнях - от дошкольного, среднего, организации ТиПО и высшего образования - идет подушевое нормативное финансирование. Это упрощает процесс финансирования организаций образования. Кроме того, это повлияет на качество образовательных услуг, - указала Асылова.

Также наряду с изменениями вертикалей финансирования меняется схема назначения руководителей районных управлений образования.

С 1 января текущего года назначение руководителей районного и городского звена управлений образования будет осуществляться по согласованию с областным управлением. Соответственно, порядок увольнения также будет согласоваться с областными управлениями образования, - заключила вице-министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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