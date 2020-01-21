Экс-глава Интерпола получил 13,5 года тюрьмы за взятки

Общая сумма взяток составила около 2 миллионов долларов.

Суд приговорил экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюремного заключения, передает РИА Новости.

20 июня 2019 года он признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.

Двадцать первого января 2020 года бывший член партийного комитета министерства общественной безопасности, бывший заместитель министра общественной безопасности был приговорен к 13 годам и шести месяцам тюремного заключения за взяточничество, - говорится в сообщении суда.

Кроме того, суд также оштрафовал экс-чиновника на два миллиона юаней. Хун Мэнвэй согласился с приговором суда и не собирается подавать апелляцию.

В начале октября 2018 года власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола, отправившегося в Китай в конце сентября. Сообщалось, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь. Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе.

Власти Китая впоследствии заявили, что считавшийся пропавшим глава Интерпола подозревается в нарушении закона и государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении. Спустя несколько часов Интерпол сообщил, что генеральный секретариат в Лионе получил прошение о сложении полномочий Мэн Хунвея в качестве президента организации. В ноябре власти Франции закрыли расследование по делу о его исчезновении.

Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины в конце марта 2019 года сообщила, что после проведенного антикоррупционного расследования Мэн Хунвэя исключили из КПК и сняли со всех государственных постов, а все материалы расследования комиссии в отношении бывшего чиновника были переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

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