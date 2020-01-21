В Атырау полицейский и его подельники вымогали деньги у иностранцев

Подсудимые признали вину полностью.

На скамье подсудимых оказались шесть человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой город".

По информации пресс-службы суда Атырауской области, в отношении шести человек было рассмотрено уголовное дело. Они обвиняются по статье 194 УК РК "Вымогательство", статье 419 УК РК "Заведомо ложный донос", статье 361 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями" и статье 114 УК РК "Неосторожное причинение вреда здоровью".

Четверо из подсудимых по предварительному сговору занимались вымогательством. В феврале и марте прошлого года, выехав в торговые центры "Дина", "Сарайшык", "Коктем", расположенные в городе Атырау, проверяли граждан Узбекистана, которые занимались незаконной торговлей. Они делали фото и видеофиксацию на свои сотовые телефоны на наличие у них сертификатов безопасности, чеков на товар, терминалов для безналичной оплаты, - рассказали в облсуде. - После привлечения к административной ответственности торговцев они заново возвращаясь туда, угрожая депортацией, требовали денежные средства. При отказе вызывали соучастника - сотрудника полиции - и через него доставляли торговцев в полицейский пункт.

В зале суда стало известно, что в случае предоставления денег заявления не регистрировались.

После полученные путем вымогательства денежные средства делили между собой. Также в ходе осуществления своей деятельности сотрудник полиции, придя на вызов, причинил по неосторожности гражданину тяжкие телесные повреждения, - пояснили в пресс-службе суда.

Стало известно, что женщина из корыстных побуждений с подстрекательством двоих подсудимых в письменной форме написала заявление в Атырауское городское управление полиции, дав заведомо ложные показания с целью привлечения к уголовной ответственности невиновного человека по факту изнасилования.

В ходе следствия подсудимые признали вину полностью, возместили потерпевшим причиненный имущественный вред, не оспаривая собранные по делу доказательства, с участием прокурора, потерпевших, подсудимых, их адвокатов заключили процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, - пояснили в суде.

Приговором суда подсудимые признаны виновными по вышеуказанным статьям, согласно которым каждому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля.

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