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Токаев и Назарбаев приняли участие в старте празднования юбилея Абая

В этом году исполняется 175-лет со дня рождения Абая Кунанбаева.

Фото : Акорда21 января 2020, 15:22

Планируются масштабные мероприятия на государственном уровне в честь 175-летия Абая Кунанбаева, однако, это все делается не для развлечений, сказал Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

- В этом году исполняется 175-лет со дня рождения Абая Кунанбаева. Комиссия, созванная для празднования юбилея великого сына народа на должном уровне, уже начала подготовку. Планируются масштабные мероприятия на государственном и международном уровне. Но это все делается не ради развлечений и празднеств, а для того, чтобы мы развивали свое сознание, кругозор и развивались духовно, — цитирует пресс-служба Акорды Касым-Жомарта Токаева.

21 января был дан старт началу празднования 175-летия Абая Кунанбаева и организован концерт министерства культуры и спорта Казахстана, в котором приняли участие Нурсултан Назарбаев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Отмечается, что на сцене театра "Астана Опера" будут звучать слова и песни великого Абая в исполнении народного артиста СССР и Казахстана Асанали Ашимова, Народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, Народного артиста СССР и Казахстана Алибека Днишева, заслуженной артистки Казахстана, лауреата государственной премии Майры Мухамедкызы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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