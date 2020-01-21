Лечиться по-новому: ответы на вопросы о системе медстрахования

До 31 марта текущего года все казахстанцы считаются условно застрахованными, а вот с 1 апреля на расширенный объем бесплатной медпомощи смогут рассчитывать только те, кто является участником ОСМС.

С начала 2020 года в Казахстане полноценно начала действовать система обязательного медицинского страхования. Фактически, это новые "правила игры" как для больниц, так и для пациентов. Поэтому и вопросов у казахстанцев с каждым днем все больше и больше. Корреспондент zakon.kz на специальном пресс-туре в 5 городской клинической больнице Алматы узнал ответы на самые острые вопросы об ОСМС, как от тех, кто еще не стал участником этой системы, так и от записанных туда "поневоле".

До 31 марта текущего года все казахстанцы считаются условно застрахованными, поэтому всем нам, не зависимо от того, платили мы взносы в Фонд социального медицинского страхования, или нет, будут оказывать медицинскую помощь в полном объеме на бесплатной основе. А вот с 1 апреля на это могут рассчитывать только те, кто является участником ОСМС. Те же, кто не вошел в эту систему, смогут рассчитывать только на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи - это скорая, экстренная помощь, лечение опасных инфекций (туберкулез, онкология, ВИЧ-инфекция и т.д). и хронических заболеваний (артериальная гипертония, сахарный диабет и т.д., включая лекарственное обеспечение). А вот различные обследования, анализы, стационары- все, что не входит в пакет ГОБМП, людям, находящимся вне системы, можно будет сделать только платно.

Как будут лечить самозанятых, безработных, не имеющих ИП

Сегодня в Казахстане зарегистрировано около 480 тыс.человек "неформально занятого населения" (в Алматы 48 тыс.человек), то есть тех людей, кто оказывает услуги, при этом об источниках их дохода нет данных ни в одной из государственных информационных систем. Заставлять этих людей входить в систему ОСМС никто не будет, они в любом случае смогут рассчитывать на экстренную помощь, но за все, что не входит в пакет ГОБМП, им придется платить. Сейчас у самозанятых казахстанцев есть возможность стать участниками ОСМС двумя путями: начать оплачивать 5% МЗП (2125 тенге) только за ОСМС, либо начать оплачивать так называемый Единый совокупный платеж ЕСП, включающий в себя взнос не только в ОСМС, но и в пенсионный фонд ЕНПФ и госфонд социального страхования (1 МРП, 2651 тенге для городов республиканского значения и областных центров, 0,5 МРП, 1326 тенге для других населенных пунктов).

Где платить взносы самозанятым

Оплата в систему ОСМС осуществляется через отделения Казпочты и 25 банков второго уровня, в том числе дистанционно через 7 порталов интернет-банкинга. Кроме того, в 50% медицинских организаций Алматы установлены терминалы.

-Если по какой-то причине человек не застрахован, после разъяснения медицинскими работниками в стенах наших медицинских организаций стать застрахованными. Техническая готовность города достаточно высокая, во всех госорганизациях внедрены медицинские информационные системы, 100% рабочих мест оснащены компьютерами, - сказал руководитель Управления общественного здоровья Тлеухан Абильдаев.

Перед посещением медицинской организации казахстанцы могут заранее уточнить свой статус- застрахованы они или нет, с помощью Telegram-бота на портале e-gov или пройдя по ссылкам с сайтов ФСМС и Минздрава.

Бесплатные лекарства

- После 1 апреля по бесплатным лекарствам будет разграничение. Если пациент не застрахован, то будет получать лекарства только то, что предусмотрено в рамках ГОМБП, а те лекарства, которые не входят в ГОМБП, смогут получить лишь застрахованные в ОСМС. Поэтому гражданину нашей республики желательно быть застрахованным, потому что в большей части плановое лечение, и даже около половины лекарств для амбулаторного обеспечения перешло в пакет ОСМС, в 2 раза выросли средства, выделяемые на амбулаторное лекарственное обеспечение, половина из них относится к пакету ОСМС, - сказал Тлеухан Абильдаев.

По словам директора филиала Фонда социального медицинского страхования по Алматы Нурлыбека Кабдыгапарова, около 17 млрд тенге по городу Алматы, деньги выделены, заявка сформирована полностью для получения бесплатных лекарств, для застрахованных в ОСМС это будут в том числе жаропонижающие, противоаллергенные, антигистаминные и другие препараты через рецепт.

Реабилитация и стационары

По данным Абильдаева , в 2020 года для Алматы выделено финансирование в объемах, превышающих прошлогодний в 10 раз по медицинской реабилитации, в 6 раз по поликлиникам. Медицинские организации сегодня могут сами определить соисполнителей по оказанию услуг, в том числе стоматологической помощи. То есть, если в какой-либо больнице нет, к примеру, невропатолога или МРТ, она сама определяет, с какой другой больницей заключить договор и куда направлять своих пациентов, нуждающихся в консультации невропатолога или обследовании МРТ.

-У нас по медицинской реабилитации размещены по городским государственным организациям и медицинским организациям частного сектора. По Алматы в течение 10 дней консультациями всех узких специалистов можем обеспечить. Чтобы платные кабинеты пустовали при этом, а кабинеты для оказания услуг в рамках ГОБМП и ОСМС работали бы в нагрузку, такого нет. Если это где-то имеет место, Управление через свои отделы будет принимать меры, - сказал Тлеухан Абильдаев.

То есть, пройти реабилитацию после операции, например, или страдающим ДЦП, можно бесплатно в поликлиниках.

Кто автоматически застрахован в ОСМС

И сейчас, и после 1 апреля граждане, входящие в одну из 15 льготных категорий, за которых отчисления производит государство, автоматически становятся участником ОСМС. Это порядка 10,6 млн человек, или 57% от всего населения. Это дети, инвалиды, студенты, пенсионеры, женщины, воспитывающие ребёнка до трёх лет, воспитывающие ребёнка инвалида с детства, многодетные мамы также имеют полный доступ пакета ОСМС, им не нужно дополнительно ничего оплачивать, регистрироваться.

Кроме того, за работающих официально взносы в ФСМС отчисляют работодатели, они также стали участниками системы страхования и могут продолжить получение широкого спектра медицинской помощи после 1 апреля.

- Одним из основных принципов в новом Законе – уменьшить количество платных услуг. Сейчас по данным ВОЗ, 40% всех денег (казахстанцев-Прим.Авт) уходят на платные услуги, это очень большие затраты. Основной наш принцип по внедрению ОСМС – уменьшить неформальные платежи, - сказал Нурлыбек Кабдыгапаров.

Участие в системе ОСМС покрывает дорогостоящее лечение, диагностику и операции, снижая тем самым карманные расходы застрахованного на лечение и финансовые риски в случае непредвиденных трат. При этом объем получаемой медпомощи не зависит от доходов и величины взносов застрахованного.

Альберт Ахметов

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