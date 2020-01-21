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Число погибших от коронавируса в Китае выросло до шести человек

227 человек находятся в больницах.

Фото : riafan.ru21 января 2020, 16:01

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской Ухани провинции Хубэй достигло шести, 227 человек все еще находятся в больницах под наблюдением врачей, заявил РИА Новости 21 января мэр города Чжоу Сяньван.

По состоянию на 20 января число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Ухани достигло 258, 25 человек уже выписаны из больницы, шесть человек скончались, - заявил чиновник в эфире Центрального телевидения Китая.

Он добавил, что в настоящее время под присмотром врачей в больницах продолжают оставаться 227 человек, из них 51 пациент - в тяжелом состоянии, 12 - в критическом.

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