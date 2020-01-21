Порошенко принудительно приведут на допрос

Не пришел без уважительных причин.

Экс-президент Украины Петр Порошенко вновь не явился на допрос в Государственное бюро расследований. В настоящее время готовятся документы для принудительного привода, заявил РИА Новости начальник отдела центрального аппарата госбюро расследований Олег Корецкий.

Порошенко Петр Алексеевич был вызван 21 января на 10.30 (14.30 по времени Нур-Султана) для допроса в уголовном деле, которое касается законности его действий при назначении на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки. Не пришел без уважительных причин, повестки были направлены в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом... Следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко, – сообщил он.

Госбюро расследований вызывало Порошенко на два допроса, в том числе по делу, касающемуся возможной государственной измены во время подписания минских соглашений по Донбассу.

Бывший украинский лидер уже не явился на 27 допросов в 16 уголовных делах – теперь к нему будут применены меры принудительного сопровождения.

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