По году лишения свободы запросили для сбежавших из Китая этнических казахов

Их обвиняют в незаконном пересечении границы Казахстана.

Прокурор запросил для этнических казахов Мурагера Алимулы и Кастера Мусахана, которые незаконно пересекли границу Казахстана, по году лишения свободы без выдворения из страны, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Зайсанского районного суда.

Сегодня в суде города Зайсан прошло заседание по делу сбежавших из Китая этнических казахов Мурагера Алимулы и Кастера Мусахана. Их обвиняют в незаконном пересечении границы Казахстана.

Прокурор попросил суд признать обоих виновными и приговорить мужчин к году лишения свободы без выдворения из Казахстана.

В конце октября 2019 года подсудимые обратились к властям Казахстана с просьбой предоставить им статус беженцев. Они заявили, что пересекли границу Казахстана из-за притеснений мусульман в Синьцзяне. После этого их задержали и перевезли в город Зайсан, который находится на границе с Китаем.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!