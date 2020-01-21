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По году лишения свободы запросили для сбежавших из Китая этнических казахов

Их обвиняют в незаконном пересечении границы Казахстана.

Фото : "Азаттык"21 января 2020, 16:47

Прокурор запросил для этнических казахов Мурагера Алимулы и Кастера Мусахана, которые незаконно пересекли границу Казахстана, по году лишения свободы без выдворения из страны, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Зайсанского районного суда.

Сегодня в суде города Зайсан прошло заседание по делу сбежавших из Китая этнических казахов Мурагера Алимулы и Кастера Мусахана. Их обвиняют в незаконном пересечении границы Казахстана.

Прокурор попросил суд признать обоих виновными и приговорить мужчин к году лишения свободы без выдворения из Казахстана.

В конце октября 2019 года подсудимые обратились к властям Казахстана с просьбой предоставить им статус беженцев. Они заявили, что пересекли границу Казахстана из-за притеснений мусульман в Синьцзяне. После этого их задержали и перевезли в город Зайсан, который находится на границе с Китаем.


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