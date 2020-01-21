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Гору одежды оставили астанчане после крещенских купаний

Купания прошли в ночь на 19 января.

Фото : Скриншот видео21 января 2020, 17:06

В ночь на 19 января православные отметили Крещение Господне. Решительные и смелые традиционно погружаются в освященные проруби. В Сети появилось видео о том, как выглядит одно из мест в Нур-Султане после купаний, передает zakon.kz.

Ануар Абу Усман опубликовал это видео в группе "Астана - Что? Где? Когда?" Facebook.

Люди что-ли в шоковом состоянии собирались...Столько вещей - носки, купальники, тапочки, полотенца, даже пустые бутылки... - комментирует автор видео.

Большинство пользователей отметили, что такое поведение является позором.


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