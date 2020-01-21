Владельцев авто с иностранными номерами ищут по страховке

Граждане не торопятся добровольно регистрировать эти автомобили с иностранными номерами, ввезенные на территорию РК с нарушением.

Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев на брифинге в СЦК рассказал, что сейчас владельцев авто с иностранными номерами, не зарегистрированными в базе данных правоохранительных органов, ищут при помощи баз данных по страхованию Национального банка РК, передает корреспондент zakon.kz.

В виду того, что наши граждане не торопятся добровольно регистрировать эти автомобили с иностранными номерами, ввезенные на нашу территорию с нарушением и эксплуатируют их здесь с нарушением закона, мы стали искать альтернативные решения, как эти правонарушения выявлять. В сентябре 2019 года мы провели интеграцию своей базы данных МВД с базами данных по страхованию Нацбанка, - сказал Кожаев.

По его словам, пока что это единственный способ найти владельцев авто с иностранными номерами, не зарегистрированными в базе данных правоохранительных органов.

Теперь у нас есть возможность определить, в случае установления правонарушения, если они камерами видеонаблюдения зафиксированы, у нас есть номер этой машины, мы через базу страховщиков Нацбанка найдем человека, который эксплуатирует эту машину. Пока вот таким способом решается этот вопрос, - заключил замминистра.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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