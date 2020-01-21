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В Сети пытались "продать" мальчика в рабство за тысячу тенге

Полиция Бишкека начала проверку.

Фото : grzegorzdeuter.pl21 января 2020, 17:18

В Сети появилось сообщение о "продаже" мальчика 10-11 лет в рабство за 200 сомов (более тысячи тенге), передает Sputnik-Кыргызстан.

Такое сообщение было размещено на сервисе объявлений. После этого пользователи соцсетей стали возмущаться.

Представитель сервиса Екатерина Светачева рассказала, что объявление появилось недавно и уже удалено. По ее словам, это баловство школьника.

По другим объявлениям на этом аккаунте становится понятно, что это второклассник, который продает книжки и наклейки и просто решил побаловаться. Чью фотографию он использовал, я, к сожалению, сказать не могу. Мы ему написали, но он не ответил, — рассказала она.

После этого случая будут введены дополнительные "стоп-слова" и усилят модерацию сервиса.

В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили, что по факту объявления начата проверка.


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