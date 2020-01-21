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Вице-премьеры Кыргызстана пытаются решить проблемы на границе с Казахстаном

Вопрос стоит на особом контроле.

Фото : liter.kz21 января 2020, 17:38

Вице-премьер-министры Кыргызстана Жениш Разаков и Замирбек Аскаров ознакомились с ситуацией на кыргызско-казахстанском участке границы, сообщает Sputnik-Кыргызстан.

На границе с кыргызстанской стороны (пункт пропуска "Ак-Тилек") скопилось более сотни фур из-за решения казахстанской стороны подвергать машины дополнительным проверкам.

Вице-премьеры встретились с перевозчиками. Они отметили, что решение о дополнительных проверках было принято в одностороннем порядке. Профильные государственные органы продолжают переговоры по разрешению ситуации.

По словам Разакова, ситуация отслеживается и вопрос стоит на особом контроле кабмина.

Для создания условий перевозчикам, которые столкнулись с временными ограничениями на границе в холодное время года, установлены палатки, где бесплатно предоставляется горячее питье. Переговоры государственных органов с компетентными органами Казахстана продолжается, — сказал Разаков.

Автоперевозчики в ходе встречи рассказали о препонах и об ограничениях при перевозке товаров и грузов через кыргызско-казахский участок государственной границы.

По итогам встречи профильным государственным органам дан ряд поручений. Вице-премьеры также ознакомились с ходом строительства сервисного пункта учета товаров и грузов возле контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек". Работы завершатся в течение 10 дней.


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