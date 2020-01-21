Как люди с психрасстройствами осваивают рабочие специальности, узнал Бердибек Сапарбаев

Ежегодно реабилитацию здесь проходят более 500 человек.

Заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев ознакомился с работой Медицинского центра психиатрического здоровья в городе Нур-Султан, передает zakon.kz.

В медучреждении помогают людям с психическими расстройствами и инвалидностью восстановиться и вернуться в общество. Для этого организованы курсы трудовой реабилитации, где пациенты могут освоить рабочие специальности. Ежегодно реабилитацию здесь проходят более 500 человек.

- Мы также помогаем в социальной адаптации, проводим консультации, тренинги социальных навыков, занимаемся психообразованием, семейным консультированием. Помощь оказывается квалифицированными специалистами. Таким образом, мы решаем комплексные вопросы реабилитации, - отметил директор центра Ербол Нуркатов.

С 2015 года на базе данного медицинского центра успешно работает социальная мастерская "GreenTAL", где обучают и в дальнейшем трудоустраивают граждан из социально-уязвимых категорий: людей с инвалидностью, из многодетных и малообеспеченных семей, бывших осужденных. Получить работу здесь также могут пациенты, прошедшие реабилитацию в медицинском центре.

По словам руководителя проекта Эмина Аскерова, за пять лет в мастерской было обучено более 700 человек. Средняя заработная плата составляет - 100-150 тыс. тенге.

- Основная наша цель – это не заработок денег, а создание условий для трудоустройства социально-уязвимых граждан. Сегодня в нашей мастерской работают 42 человека, из них 16 с ментальными нарушениями психического здоровья. Но, несмотря на их особенности, они трудятся, получают заработную плату, у них есть мотивация жить и работать, - рассказал Аскеров.

Бердибек Сапарбаев высоко оценил работу социальной мастерской, поручив Минтруда рассмотреть вопрос распространения такого опыта в других регионах страны.

Следующим объектов посещения стал Общественный фонд "DAYR", открытый инвалидом I-ой группы Амиром Сулейменовым. Меньше чем за год в фонде прошли обучение IT и SMM навыкам более 200 человек из числа безработных, лиц с инвалидностью, неполных и многодетных семей. Из них 80% смогли трудоустроиться.

- Ваш пример показателен. Потому что, несмотря на жизненные трудности, вы не только работаете над собой, реализуете себя, развиваете свои способности, но и помогает другим людям обрести определенные навыки и трудоустроиться. Минтруда и акимату нужно поддерживать и масштабировать такие проекты, - отметил Сапарбаев.

Кроме того, вице-премьер посетил гипермаркет крупной торговой сети. Акиматом столицы совместно с торговой компанией планируется реализовать проект по обеспечению гарантированными социальными пакетами детей из малообеспеченных семей.

- Семьям, получающим АСП, будут выдаваться пластиковые карты. С их помощью они смогут получать продуктовые и гигиенические наборы непосредственно в магазинах. Всего в этом году адресной социальной помощью и соцпакетами мы планируем охватить порядка 4 200 малообеспеченных семей. На эти цели выделено более 2 млрд тенге, - сказал заместитель акима города Бахтияр Макен.

Запустить проект планируется в марте этого года.

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