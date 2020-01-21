Спецоперация в Алматы: в авто с армянскими номерами нашли сейф с золотом

Имущество добыто преступным путем.

Группа квартирных воров обезврежена полицией Алматы, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

В ее составе трое ранее судимые мужчины в возрасте 24-25 лет. Спецоперация по поимке серийных "домушников" была проведена на территории Алатауского района города. Путь их транспортному средству бойцы спецподразделения блокировали на пересечении проспекта Райымбека и улицы Момышулы.

В момент задержания в салоне авто был обнаружен металлический сейф, золотые изделия и телевизор. И как было установлено позже, это имущество добыто преступным путем: за несколько минут до спецоперации злоумышленники обворовали частный дом, нанеся его владельцу значительный материальный ущерб. Чуть позже по месту жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты 10 ноутбуков, а также 7 сотовых телефонов различных марок. Сами задержанные признались в том, что промышляют квартирными кражами. На их счету, как минимум, 20 аналогичных преступных фактов. Действовали они путем отжима решеток окон. Чаще всего орудовали, когда домочадцы спали. Награбленное имущество они загружали в автомобиль марки BMW 525 черного цвета с армянскими номерами и уезжали. В, так называемом, послужном списке любителей легкой наживы есть магазин и салон красоты, - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

Трое задержанных в порядке ст.128 УПК РК водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время проверяется их причастность к другим преступлениям.

Только по Наурызбайскому району за ними числится 10 эпизодов. И это только то, что удалось установить на начальном этапе досудебного расследования по ст. 188 ч.3 УК РК. Не исключено, что эта цифра к концу следствия может увеличиться. Параллельно сейчас ведется работа по установлению истинных владельцев предметов, вещей, техники, изъятых в доме подозреваемых, - уточнил, в свою очередь, начальник Управления полиции Наурызбайского района подполковник полиции Дидар Аханов.

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